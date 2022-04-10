Творческий конкурс в Тюмени посвятят в том числе Петру I

В Тюмени XIV городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Весенний калейдоскоп" проведет ДК "Орфей". К участию приглашают детей от 3 до 18 лет.



Заявиться могут детские, подростковые, юношеские творческие коллективы и отдельные участники, а также педагоги.

Как выяснил Вслух.ру, предусмотрено несколько номинаций. "Народным традициям жить и крепнуть" приурочена к году культурного наследия; "В царстве сказок" - к году народного искусства; "Наследие Петра I" - к 350-летию со дня рождения правителя. Петр I, он же Великий, родился 9 июля 1672 года. Он - последний царь Всея Руси и первый Император Всероссийский.

Также для участников есть номинация "Радость творчества" (тема работы на выбор участника) и "Золотое рукоделие" (номинация для педагогов), сообщили в оргкомитете.

Заявки принимаются до 15 апреля в ДК "Орфей": пос. Мелиораторов, ул. 70 лет Октября, 5в. Телефон для справок: 47-93-90. E-mail: orfei-mms@yandex.ru. Организационный взнос составляет от 200 рублей.

Работы участников войдут в выставку, которая будет работать до 23 апреля.