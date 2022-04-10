Рассадой делятся с земляками серебряные волонтеры Тюменского района

Акцию "Огород на подоконнике" вот уже пятый год поддерживают участники клубов активного долголетия и серебряные волонтеры при Комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района.

Опытные огородники готовят рассаду овощей: перцев, помидоров, огурцов - и делятся с нуждающимися в поддержке семьями с детьми. В среднем каждый год живые подарки получали около 20 семей из разных муниципальных образований района. А в этом году растения рассчитаны более чем на 50 адресатов. В одни руки передается по 15-20 штук рассады.

Сельским жителям такая поддержка очень важна. Как рассказала специалист центра Надежда Осипова, в этом году желающих помочь землякам стало гораздо больше. К "Огороду на подоконнике" подключились волонтеры из Ембаево, Успенки, Винзилей, Каменки, Кулаково, Новотарманского, Салаирки, Перевалово и Червишево. К рассаде, которая будет роздана после майских праздников, прилагаются советы старшего поколения, знающего толк в огородничестве.

Как показывает практика, эта акция становится не только отличным подспорьем в ведении хозяйства жителей, но также стимулирует и вдохновляет начинающих и потенциальных дачников-огородников. Готовятся волонтеры с опытом и к ежегодной акции "Звезды Победы", в рамках которой выращивают красные цветы для клумбы в виде пятиконечной звезды. Таких в Тюменском районе 22. В этом году "Звезды Победы" украсят подготовленные активистами саженцы петунии, сальвии и бархатцев. В планах серебряных волонтеров на этот год и организация цветообменника, традиция проведения которого была заложена Боровским волонтерским отрядом "Мудрый цветовод". Уже сейчас они рассуждают, какими цветущими растениями готовы поделиться, а какими новинками смогут украсить свои грядки или подоконник, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.