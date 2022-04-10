Жителей аварийных домов поселка Сумкино в Тобольске переселят новые дома

Возведение малоэтажных домов планируется в поселке Сумкино под Тобольском. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом на встрече с жителями говорил глава Тобольска Максим Афанасьев.

По его словам, благодаря изменениям в генплане Тобольска в Сумкино будут возводить малоэтажные дома для переселения в них людей из аварийных и ветхих многоквартирников, переговоры об этом идут с местным застройщиком ООО "Жилищное строительство".

"Мы вышли с инициативой, и губернатор Тюменской области ее поддержал. В феврале принято решение поднять цену квадратного метра жилья с 47 до 58 тыс. рублей, - рассказал Максим Афансьев. – Отныне станут возводить такие дома, в которых людям захочется жить. В Сумкино будет такой первый показательный пример качественного жилфонда".

В настоящее время в поселке 26 многоквартирников. С 2007 по 2013 годы отремонтировано 11 из них. В 2015 году стартовала региональная программа, по которой удалось капитально отремонтировать 13 домов. Пять многоквартирников ждут капремонта в 2022 году, в них заменят системы водоснабжения, водоотведения, выполнят ремонт фасадов, кровель, сообщает Тюменская линия.