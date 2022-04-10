Уникальный этнографический фестиваль пройдет в Тюмени

Духовное здоровье нации зависит от активности молодого поколения, его нравственности и устремлений, считает руководитель и автор тюменского этнографического фестиваля "Я сегодня жил" Оксана Старикова. Она увлекается стрельбой из лука и всерьез мечтает возродить популярностью этого вида оружия в спортивных целях.

По мнению тюменки, проведение фестиваля — хорошая возможность заинтересовать горожан историей родного края и народностями, которые когда проживали на тюменской земле и проживают до сих пор. Поэтому формат фестиваля команда организатор посчитала максимально подходящим.

Для тюменцев будут доступны несколько интерактивных площадок: площадка-тир, кузня-музей исторической реконструкции, военно-исторический клуб, стальной стан и концертная площадка.

На фестивале тюменцы и гости города узнают, как в старину изготавливали доспехи и военное обмундирование из кожи, создавали копья и стрелы, проводили походное-реставрационные работы в полевых условиях. Познакомятся с культурой, обычаями и традициями сибирских народностей.

Тематические площадки фестиваля представят и народы Сибири: татары, украинцы, белорусы, казахи, казаки, ханты и манси. Гостей познакомят с национальной кухней, промыслами, костюмами и оружием.

— У нас на фестивале соберутся настоящие носители народной культуры. Активные люди, которые живут согласно традициям своих народов и не изменяют им. Таким личным примером и конкретными действиями они смогут повлиять и на воспитание нового поколения тюменцев , — делится с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" руководитель этнофестиваля "Я сегодня жил" Оксана Старикова.

Для участников фестиваля также проведут мастер-классы по стрельбе из лука, историческому фехтованию, метанию ножей, истории оружия и изготовлению народного костюма. Делиться умениями будут опытные хранители национальных традиций со всей России. Также гости события станут свидетелями реконструкции исторических событий периода освоения Сибири.

Тюменский фестиваль запланирован на 1-2 мая. Площадкой проведения станет пруд Войновский. Подобные фестивали уже несколько лет успешно проходят в Башкирии, на Алтае и в других регионах России.