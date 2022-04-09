В "космическом" перформансе "108 минут" примут участие тюменцы

12 апреля в МТЦ "Космос" состоится мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В программе — акция с художниками и нейроперформанс от KREATORZ. Принять участие может любой желающий. Старт в 17:00.

На фасаде Театрального центра организаторы разместят 6 белых баннеров. Приглашенные художники начнут рисовать на них в 17:00. Перформанс продлится 108 минут — именно столько длился полет Юрия Гагарина. В прошлом году "Космос" проводил такую акцию: тогда ее увидели более 1 000 тюменцев. Мероприятие решили сделать традицией.

Нововведением этого года будет участие жителей в перформансе. Тюменцы создадут собственный арт-объект — любой желающий сможет нарисовать что-нибудь на фигуре космонавта из картона. Разрисованные объекты останутся в Театральном центре на память о творчестве горожан.

"Когда в прошлом году мы наблюдали за работой художников, чувствовалась общность. Как будто мы в 1961 году все вместе смотрим за полетом Гагарина, и не знаем, получится ли. Так и здесь — мы до конца не знаем, что именно будет на фасаде "Космоса". Нам кажется важным напоминать себе и зрителям, что искусство связано с историческими вехами", — поделилась Moi-portal.ru руководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина.

Кроме того, тюменцы смогут поучаствовать в нейроперформансе от арт-группы KREATORZ. Нейросеть — это программа, которая работает по принципу человеческого мозга. Участник говорит перформерам слово-ассоциацию с космосом, и сеть формирует текст. Перформер "закидывает" этот текст в другую сеть, и та формирует видео. Получается "личный перформанс" — участники смогут получить его после мероприятия, оставив свою почту или ник в телеграм.

Подробнее об этом и других мероприятиях "Космоса" можно узнать на сайте космосцентр.рф и в группе в социальной сети в "ВКонтакте".