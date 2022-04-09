Народные умельцы для выставки "Город мастеров" предложили почти шестьсот рукодельных работ

Выставку ежегодно организуют в Голышмановском молодежном центре. По словам педагога-организатора допучреждения Надежды Степановой, не первый год отправляют работы на выставку и жители других муниципалитетов. В 2021-м это был Ишим и Тюменский район, а нынче — Юргинский.

Нынче наибольшее разнообразие техник и новых задумок показали в разделе, посвящённом Году культурного наследия. Среди работ - живописные картины, сшитые народные костюмы, керамические изделия, деревянные резные шкатулки и объёмные инсталляции – "Русская печь" и "Дружба народов". Шестиклассник Виталий Вдовин, воспитанник объединений молодёжного центра, на выставку вылепил подставку под ложку с помощью глиняных жгутов. По словам руководителя объединения "Лепим вместе" Натальи Диль, это один из самых старинных способов лепки. Когда ещё не было гончарного круга, люди лепили жгуты и с помощью жидкой глины приклеивали их друг на друга — так изготавливали посуду. Также ученики Натальи Диль представили на творческую выставку работы по мотивам российской народной игрушки: дымковской, филимоновской, каргопольской.

Есть ещё малоизвестная сиверковская - наша, тюменская. Её название происходит от старинного ветра, извещающего о начале холодной зимы - "сиверко". Зародилась она в 1992-м, о чём была статья в "Тюменской правде" того года. Игрушку придумали два студента Тюменского госуниверситета.

- Большого распространения она не получила, но мы, педагоги, такую игрушку знаем, - говорит Наталья Диль. - О ней напомнила ветеран-педагог Голышмановского агропедколледжа Зинаида Чурбакова, и мы решили изготовить сиверковскую игрушку на выставку. На ней игрушке изображали орнаменты народов Севера — хантов, манси. Студенты, придумавшие игрушку, были русскими. Это натолкнуло нас на мысль использовать не только узоры народов севера. Можно, к примеру, расширить ассортимент узорами тюменской домовой росписи. Раньше были красильщики, которые расписывали ею дома, она и на сундуках есть.

Всего в этом году в "Городе мастеров" приняли участие 213 детей и 89 взрослых - коллективно и лично. Они представили работы по всем семи заявленным направлениям, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.