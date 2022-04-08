Тюменские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по физике

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике участвовали шесть тюменцев и каждый - успешно.

Команду Тюменской области представляли четыре девятиклассника, десятиклассник и одиннадцатиклассник.

В число победителей среди девятиклассников вошла ученица физматшколы Елизавета Винокурова. От лидера ее отделяет 4 балла: Лиза набрала 83,7 и заняла пятую строчку рейтинга.

Призерами среди девятиклассников стали Ульяна Кармацких (72,6), Анна Красильщикова (67,7) и Сергей Шестаков (67,2). Тимофей Мингалев (60,6) и Кирилл Гауч (62,1) вошли в число призеров среди учащихся 10 и 11 классов соответственно.

Заключительный этап проходил в "Сириусе". В нем участвовали более 360 школьников из 68 регионов России. Соревнование включало два тура. Первый был экспериментальным, на нем ребята выполняли две практические работы. На теоретическом финалисты решали пять задач.

Победители и призеры заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.