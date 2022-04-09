Чемпионат по игре "Кадры будущего" пройдет в Тобольске

С 11 по 30 апреля команда мультицентра "Моя территория" организует весенний турнир по профориентационной игре "Кадры будущего". Участники смогут освоить навыки, необходимые для будущих профессий, и посоревноваться в их применении.

К участию приглашаются школьники 7-11 классов, студенты средних специальных или высших учебных заведений (первого или второго курса). За 60 минут игроки смогут освоить не менее шести профессий и попробовать себя в новой роли. "Кадры будущего" покажет варианты возможной профессии и поможет школьникам в выборе будущей деятельности. А также игра способствует развитию фантазии, системного мышления и коммуникативных навыков.

— "Кадры будущего" позволят школьникам нашего города взглянуть на выбор профессии по-новому. Вместо привычных всем профориентационных тестов мы предлагаем увлекательную игру с не менее эффективными результатами, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Для участия в турнире нужно отправить заявку в сообщения группы мультицентра в соцсети "ВКонтакте". В заявке необходимо указать ФИО участника, возраст и название учебного заведения.

Справка: Игра "Кадры будущего" была разработана в 2020 году командой мультицентра "Моя территория". Игры проходят два раза в год – весной и осенью. В 2021 году в весеннем турнире участие приняли 346 учеников из 11 школ, проводили мероприятие 10 игротехников, сообщает Мегатюмень.