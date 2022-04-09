Сохранять зрение аромашевцам помогает ранняя диагностика

В Аромашевском филиале Областной больницы №11 успешно оказывают специализированную помощь офтальмологическим пациентам. В прошлом году кабинет врача-офтальмолога посетили более 7000 пациентов, из них 1868 – это впервые обратившиеся пациенты. Врач-офтальмолог Аромашевской районной больницы Людмила Козлюк отметила, что в последнее время пациенты офтальмологов помолодели, чаще стали выявлять и такое заболевание, как глаукома. Коварный недуг долго протекает бессимптомно и ведет к необратимой потере зрения. В 2021 году было выявлено 140 случаев глаукомы, а у 10 % пациентов заболевание диагностировано впервые.

Офтальмологи выделяют и несколько основных заболеваний глаз у людей пожилого возраста, – это катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия. В прошлом году катаракта была обнаружена у более чем 400 человек, в том числе у 340 - возрастная катаракта.На консультации в другие лечебные учреждения по профилю "офтальмология" в 2021 году из Аромашевского района направлены 234 человека, 61 пациент получил направления на госпитализацию.

Специализированная медицинская офтальмологическая помощь оказывается не только взрослому населению Аромашевского района. Так, в 2021 году более 1500 детей и подростков прошли профилактические осмотры, во время которых у 96 из них были впервые выявлены различные патологии органов зрения, сообщает Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы Областной больницы №11 (р.п. Голышманово)

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Главный врач Областной больницы №11 Алексей Владимирович Белов подчеркнул, что своевременное посещение офтальмолога и диагностика патологий органов зрения на ранней стадии развития дает возможность значительно дольше сохранить здоровье глаз.