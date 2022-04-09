Благотворительную ярмарку устроят тюменские пенсионеры

В Тюмени работает проект "Арт-изба" - волонтеры серебряного возраста на мастер-классах создают различные изделия. Участники учатся, например, вязать, работать в лоскутной технике и шить.

Недавно прошло занятие с дизайнером. Пожилым волонтерам рассказали, как создавать уникальные бренды.

"Мы в коллаборации с тюменскими дизайнерами посмотрели, что такое мерчевые изделия, узнали, как создать одежду, которую действительно будут носить", - рассказала Вслух.ру начальник отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксения Шефер.

Сразу после теории участники перешли к практике - под присмотром опытной швеи нанесли пленочные логотипы на снуды.

В мае участники проведут благотворительную ярмарку - представят там всю продукцию, которую сделают по результатам мастер-классов. Собранные средства передадут в благотворительный фонд.

В проекте "Арт-изба" могут участвовать все желающие. Записаться