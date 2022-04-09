В Тюмени будет снят киномюзикл

В Тюмени готовятся снимать киномюзикл "Желтая дорога, изумрудная мечта" по повести Александра Волкова "Волшебник изумрудного города". Мотивы оригинального романа Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" тоже прозвучат в фильме. Американский писатель создавал историю для более взрослого зрителя, так будет и в тюменском киномюзикле.

Путешествовать герои будут не по сказочной стране, а по Тюмени. Всего запланировано 10-12 узнаваемых, но атмосферных локаций.

"Это - история-бродилка, роуд-повесть. Герои куда-то двигаются, меняют места. И со сменой локаций возникает все больше интереса - куда же они наконец придут", - пояснил “Вслух.ру” режиссер киномюзикла Юрий Овчинников.

Актерами в фильме станут дети. 31 марта в Тюмени прошел кастинг: юных артистов просили спеть и потанцевать - с ними будет работать хореограф. Съемки продлятся примерно до 10 июня, потом будет пост-продакшн, в том числе для записи песен. Премьеру планируют на осень. Фильм хотят показать в кинотеатрах Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга – в этих городах есть компании-партнеры.

"Сейчас, конечно, ситуация с прокатом сложная, приходится перестраиваться. Но, может, ситуация сработает на нас - вместо американского контента будем показывать наш, российский", - рассказал режиссер.