Более 160 тобольских юношей будут призваны на срочную службу в ВС РФ

В вооруженные силы России с Тобольска и Тобольского района, согласно поставленной задаче, отправятся служить более 160 ребят, сообщает администрация города.

Военный комиссар города Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин обратил особое внимание на то, что юноши, которые будут призваны на службу по призыву, не будут принимать участия в специальной операции на Украине.

Есть из Тобольска два кандидата в президентский полк. Один из них - Артем Ромашов, воспитанник военно-спортивного молодежного центра "Россияне". Артем поделился, что три года был кадетом и искренне мечтает продемонстрировать полученные знания по месту службы.