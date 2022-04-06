Тюменские подростки могут поставить прививку от коронавируса

12:22 06 апреля 2022
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В Тюменской области вакциной для подростков "Спутник М" привились 1 570 раз. Всего в регион поступило 1 670 доз препарата, сообщает информационный центр правительства.

Подростки с 12 по 17 лет продолжают проходить плановую вакцинацию против коронавируса, отстаёт делают при наличии письменного заявления законного представителя и добровольного информированного согласия, отмечается в сообщении. 

Теги: вакцинация , коронавирус
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