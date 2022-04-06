Противопожарная служба проводит беседы с жителями региона

В поселке Московский Тюменского районапрошли профилактические рейды, направленныена снижение гибели и травматизма на пожарах. Работники противопожарной службы Тюменской области проинформировали население о мерах пожарной безопасности в жилом секторе, способах защиты жизни и здоровья на пожаре.

Работники противопожарной службы Тюменской области провели беседы с жителями, в ходе которых рассказали, что большую часть пожаров в быту можно предотвратить, достаточно лишь соблюдать правила пожарной безопасности, быть внимательными, не относиться халатно к элементарным требованиям, своевременно проводить проверку электропроводки, отопительных приборов и не оставлять без надзора электроприборы.

В ходе рейдов специалисты отвечали на волнующие жителей вопросы, раздали памятки и напомнили номера телефонов вызова экстренных служб.