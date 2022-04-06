Обновленную поликлинику открыли в Ялуторовске

В Ялуторовске после реконструкции открыта взрослая поликлиника

Необходимую медицинскую помощь в отремонтированном здании взрослой поликлиники Областной больницы №23 будут получать почти 54 тысячи человек приписного населения Ялуторовска и Ялуторовского района.

Поликлиника стала на 2000 кв. м за больше счет надстройки пятого этажа и пристройки фасадной части. Благодаря этому в здании удалось дополнительно разместить рентгенкабинеты, женскую консультацию, call-центр, отделение профосмотров, платных услуг. Во взрослой поликлинике также будут вести приём хирурги, онкологи и урологи, а на четвёртом этаже поликлиники открылось отделение реабилитации.

По словам главного врача Областной больницы №23 Михаила Горбачёва, всё оборудование, вся медицинская техника, которой оснащена больница, совершенно новые.

Так, кабинет оториноларинголога оснащен современным ЛОР-комбайном для эндоскопической диагностики заболеваний ЛОР-органов. В кабинете врача-офтальмолога установлен новый диагностический комплекс, включающий аппарат для измерения внутриглазного давления.

Во взрослом поликлиническом отделении осуществляется оказание экстренной, плановой и неотложной помощи в формате шестидневной работы. Потоковая пропускная способность поликлиники выросла почти в 2 раза.