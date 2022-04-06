Тюменский цирк подарил праздник детям из Донбасса

Тюменский государственный цирк провел благотворительное представление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Представление посетили дети и их родители, прибывшие в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, а также дети-сироты и дети-инвалиды из филиала с. Борки регионального центра "Семья" и детского психоневрологического интерната.

"В такое сложное время цирк зарядил ребят позитивным настроем, подарил незабываемые эмоции. Мы постараемся сделать так, чтобы возможность побывать на представлении появилась у многих ребят", - рассказала председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

В департаменте соцразвития отметили, что тюменские организации активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. компании и предприятия перечисляют пожертвования на благотворительный счет регионального центра "Семья", участвуют в сборе гуманитарной помощи (продукты питания, одежда и т.д.), подготовке детей в школу, оказывают помощь в виде услуг.