Тюменские женщины собрали посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации

09:15 06 апреля 2022
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Волонтеры Тюменского регионального отделения "Союз женщин России" комплектуют посылки в рамках акции "Подарок солдату".

Комментируя участие представителей отделения в общероссийской акции, инициированной "Союзом женщин России" совместно с Министерством обороны РФ, заместитель председателя областной Думы, председатель ТРО "Союз женщин России" Наталья Шевчик рассказала, что тюменские женщины поддержали эту акцию с большим желанием. 

"Мы должны поддержать наших ребят, чтобы они это знали и чувствовали. Для этого мы готовим посылки, в которых наряду с нужными и необходимыми  предметами будут отправлены открытки от регионального отделения "Союз женщин России" и письма от наших школьников. В этой акции приняли участие женщины из всех муниципальных образований Тюменской области", - отметила Наталья Шевчик. 

По словам ректора ТИУ и члена президиума ТРО "Союз женщин России" Вероники Ефремовой тюменские женщины активно участвуют во всех мероприятиях этой общественной  организации. 

"Тюменский индустриальный университет  предоставил площадку для сбора гуманитарной помощи и комплектования посылок. К нам поступили предметы личной гигиены, консервированные продукты, шоколад, конфеты и многое другое. Мы очень надеемся, что посылки, открытки и письма смогут поднять дух наших военнослужащих",  -  высказалась Вероника Ефремова.

Члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - более одной тонны груза, он  будет отправлен 6 апреля.

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