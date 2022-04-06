Тюменские женщины собрали посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации

Волонтеры Тюменского регионального отделения "Союз женщин России" комплектуют посылки в рамках акции "Подарок солдату".

Комментируя участие представителей отделения в общероссийской акции, инициированной "Союзом женщин России" совместно с Министерством обороны РФ, заместитель председателя областной Думы, председатель ТРО "Союз женщин России" Наталья Шевчик рассказала, что тюменские женщины поддержали эту акцию с большим желанием.

"Мы должны поддержать наших ребят, чтобы они это знали и чувствовали. Для этого мы готовим посылки, в которых наряду с нужными и необходимыми предметами будут отправлены открытки от регионального отделения "Союз женщин России" и письма от наших школьников. В этой акции приняли участие женщины из всех муниципальных образований Тюменской области", - отметила Наталья Шевчик.

По словам ректора ТИУ и члена президиума ТРО "Союз женщин России" Вероники Ефремовой тюменские женщины активно участвуют во всех мероприятиях этой общественной организации.

"Тюменский индустриальный университет предоставил площадку для сбора гуманитарной помощи и комплектования посылок. К нам поступили предметы личной гигиены, консервированные продукты, шоколад, конфеты и многое другое. Мы очень надеемся, что посылки, открытки и письма смогут поднять дух наших военнослужащих", - высказалась Вероника Ефремова.

Члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - более одной тонны груза, он будет отправлен 6 апреля.