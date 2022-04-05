Пять тысяч обращений к властям обработал тюменский ЦУР в марте

В марте жители Тюменской области написали 5 279 сообщений органам власти через соцсети и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", данные приводит ЦУР Тюменской области.

по-прежнему большинство вопросов поступает через Госуслуги - 3 378, остальные из соцсетей, все сообщения оперативно передавались ответственным органам власти.

Больше всего вопросов оказалось по теме вакцинации и лечения от коронавируса — 2 467. Также жителей интересовали проблемы благоустройства дворов и уборка снега, размещение рекламы в неположенных местах, состояние автомобильных дорог, а также вопросы экономики и бизнеса.

Руководитель ЦУР Роман Рзаев:

Специалисты Центра управления регионом оперативно фиксируют все сообщения в соцсетях и на портале "Госуслуги. Решаем вместе". После чего сразу же передают все вопросы ответственным органам власти. В марте средняя скорость ответа на сообщения жителей в социальных сетях составила 2 часа 7 минут.

Актуальной темой для тюменцев в марте стало социальное обслуживание. В связи с введением новых мер поддержки жителей региона волновали условия и сроки получения пособий и новых выплат. В прошлом месяце тюменцы задали 198 вопросов по этой теме.

Жители Тюменской области могут оставить вопрос или сообщение в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в официальной группе ЦУР "ВКонтакте".