В Тюмени стартовала Студвесна: подведены первые итоги заявочной кампании

Пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна"

4 апреля начался XXVII Областной фестиваль "Студенческая весна". Продолжается регистрация по четырем направлениям фестиваля. Заявки на участие уже подали 1 773 человека из Тюмени и Тюменской области.

В этом году количество заявок приближается к общему числу участников Студвесны 2021 года — тогда фестиваль объединил 2 800 творческих студентов. Заявки на участие в 2022 году подали студенты всех вузов Тюмени: ТюмГУ, ТИУ, ГАУСЗ, ТГИК и ТюмГМУ. Также в Студвесне поучаствуют студенты ПОО: колледжа транспортных технологий и сервиса, колледжа экономики, управления и права, медицинского колледжа и других. Участники XXVII Областного фестиваля презентуют более 580 номеров в концертных направлениях, а 262 команды покажут свои работы в неконцертных.

До 5 апреля включительно продлена регистрация на три направления — "Театральное", "Хакатон" и "Турнир по конструированию машин Голдберга". Также еще можно подать заявку на "Концертные программы" до 23:59 8 апреля.

— Сегодня мы даем старт студенческому творчеству в городе. На фестивале свои номера покажут жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и других городов области. Надеемся, что позитивная энергетика растопит снега на улице и в город ворвется долгожданная весна. Жителей Тюмени будем рады видеть на кастингах концертных направлений, — рассказала Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.

В первый день фестиваля начались кастинги по двум направлениям Студвесны — танцевальному и интеллектуальным играм. Участники покажут хореографические номера и попробуют свои силы в игре "Что? Где? Когда?". Направление "Арт" проведет установочную встречу с участниками. Кастинги по концертным направлениям продлятся до 14 апреля, для зрителей вход свободный (обязательно в медицинской маске), количество мест ограничено. Лучшие постановки покажут на финальных шоу, где наградят победителей фестиваля.