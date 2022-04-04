Россияне считают, что школьников пора привлекать к общественно-полезному труду

Опрос о том, стоит ли привлекать школьников к уборке в классе и другим видам посильной деятельности в школе, проводится в Telegram_канеде спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На вопрос "Считаете ли вы возможным, чтобы школьники участвовали в общественно-полезном труде: уборка в классе, мытьё доски и т.п." утвердительно ответили 92% проголосовавших.

В комментариях под постом противники ОПТ указывают, что функция школы - учить: "У нас капитализм, нужно приучать детей что бесплатно работать это неправильно. Платите детям за труд и будет все по капиталистически, Нет, задача школы - учить, а не воспитывать рабов". Однако много высказываний о том, что такая деятельность пойдет детям на пользу и научит ценить труд: "Так было всегда. Верните нашу систему образования. Уроки этики, любви к людям, созидания. Фильмы памяти В. О."