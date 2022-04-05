Тюменских школьников приглашают на сборку яхт и самолетов

Центр технических видов спорта ДТиС "Пионер" приглашает детей на занятия в шесть секций, в том числе по яхтостроению и авиамоделированию. Дети льготных категорий могут посещать занятия бесплатно.

В объединении "Радиоуправляемые яхты" воспитанники с 12 лет получают знания о физических основах плавания судов, изучают радиоэлектронное оборудование, обретают навыки конструирования, моделирования, чтения чертежей, работы со столярными и слесарными инструментами.

В объединении "Воздушный бой" ребята занимаются конструированием, изготовлением, испытанием моделей самолетов. Позже принимают участие в соревнованиях по воздушным боям. К обучению можно приступить с 10 лет.

В отделении "Автомодельный спорт" мальчики и девочки занимаются сборкой, разработкой дизайна и изготовлением кордовых, радиоуправляемых, трассовых, стендовых моделей шоссейной и внедорожной автотехники. В процессе их изготовления ребята учатся работе со слесарным инструментом, на металлорежущих станках, совершенствуют навыки инженерной графики. Воспитанники отделения принимают участие в соревнованиях различного уровня и уверено занимают призовые места. Посещать занятия можно с 10 лет.

В объединении "Картинг" дети приобретают навыки безопасной работы с техникой, занимаются конструированием и постройкой карта, изучают узлы, механизмы, теорию двигателя внутреннего сгорания, учатся управлять техникой, изучают основы гоночных траекторий. На занятия принимают детей с 10 лет.

В отделении "Начальное спортивно-техническое моделирование" самые юные воспитанники центра, которым едва исполнилось 7 лет, учатся работать с различными инструментами и материалами и проектировать различные технические модели.

Обучение проходит в Центре науки, экологии и техники по адресу: пр. Геологоразведчиков, 6а. Подробная информация и запись по телефону: 8(3452) 68-85-76 (доб. 81).