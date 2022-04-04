Телефон доверия для пенсионеров, которые хотят выговориться, работает в Тюмени

Областной телефон доверия для граждан пожилого возраста работает в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Специалисты-психологи помогают пожилым справиться с возникшими проблемами, преодолеть тревожное, депрессивное состояние.

"Иногда пожилому человеку просто нужно выговориться, и в лице психолога горячей линии он найдет участливого слушателя. Любой тюменец пенсионного возраста может позвонить по номеру 8-800-201-41-41, если необходимо получить психологическую поддержку, профессиональную помощь", - сообщают в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

По телефону доверия можно получить психологическую консультацию по наиболее волнующим вопросам: как справиться с одиночеством, как реализовать себя после выхода на пенсию, как сохранить взаимоотношения с близкими людьми, что делать со своим состоянием после горя, утраты, потери и т.д. Речь идет именно о психологической помощи, не включающей в себя оказание денежной помощи, покупку жилья, оплату лечения и т.д.

Телефон доверия работает с 8.00 до 16.30 с понедельника по пятницу. Номер для обращения: 8-800-201-41-41.