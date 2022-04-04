Мультимедийный "чемодан" появился на жд вокзале в Тюмени

Мультимедийная выставка "Исторический багаж" открылась на железнодорожном вокзале Тюмени. Историко-просветительский проект ОАО "РЖД" рассказывает о городе, его архитектуре и людях, прославивших родной край. Экспозиция размещена на втором этаже вокзала рядом с залом ожидания.

"Выставочный стенд представлен в виде открытого чемодана – главного атрибута путешественника. Заглянув внутрь, пассажиры смогут приобщиться к истории Тюмени, посмотреть фотографии ее достопримечательностей. На карте города отображены все памятники и знаковые места, указано их расположение" - сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Подобные выставки действуют на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Смоленске, Туле, Волгограде, Мурманске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах. "Исторический багаж" дает возможность почувствовать неповторимость каждого города и одновременно его значение, вклад в историю России.