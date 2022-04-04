Большинство тюменцев не боятся новой волны коронавируса

Большинство тюменцев не испытывают страха по поводу новой волны коронавируса, к такому выводу пришли в SuperJob по итогам очередного опроса.

Большинство жителей Тюмени совсем не переживают о наступлении новой волны коронавируса — так ответили 70% респондентов. 25% респондентов признались, что немного боятся новый вспышки вируса и лишь 5% ответили, что испытывают сильный страх по этой причине.

В целом по стране 7 из 10 не боятся новой волны COVID-19. В последние полтора месяца есть о чем волноваться"; "Почти все ограничения в стране уже сняты!" — комментируют опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Больше всего тех, кто не боится, среди молодых респондентов и зарабатывающих от 80 тыс. рублей в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Если оценивать отношение к коронавирусу по городам, то самые бесстрашные живут в Санкт-Петербурге, где вируса не боится 81% опрошенных. В Москве и Казани таких людей заметно меньше: 62 и 66% соответственно.

"Россияне устали бояться коронавируса, да и коллективный иммунитет благодаря прививочной кампании сформировался: если в апреле 2021 года следующей волны COVID-19 в той или иной степени боялись 4 из 10, то сегодня — лишь 29%", - отмечают в SuperJob.

Напомним, в Тюменской области режим ограничений продлен до 1 мая, все обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и городском транспорте.