Генерал-майор Логинов пригласил школьников в Тюменское кадетское училище

Тюменское президентское кадетское училище 3 апреля провело день открытых дверей для мальчишек, желающих стать кадетами, и их родителей. С начала пандемии это первая встреча в офлайн-формате.

Основное знакомство с училищем состоялось в актовом зале. Гостям показали видеоролик об оснащении учебного заведения, условиях проживания и обучения детей, организации досуга и возможностях самореализации в науке, спорте и творчестве. После перед гостями выступили кадеты - барабанщики, баянисты, певцы и спортсмены.

"Дорогие ребята! Я вижу, с каким интересом вы смотрели наш концерт. Если хотите стать кадетами - готовьтесь, время еще есть! Мы вас ждем в стенах нашего учебного заведения", - обратился к мальчишкам начальник училища генерал-майор Михаил Логинов.

Генерал-майор рассказал о том, что для поступления ребята должны обладать высоким уровнем знаний, иметь крепкое здоровье и отличную физподготовку, но главное - лично хотеть стать кадетом. "Не заставляйте. Это не приносит результатов. Он займет чье-то место, а через неделю вы его заберете, а тот, кто действительно хотел, не поступит", - обратился генерал-майор к родителям с просьбой.

"У ребят, которые приходят к нам на отрытые мероприятия, глаза горят, им все интересно. Многие после этого приносят документы на поступление. Обычно на одно место претендуют 3-4 человека. Но надо показать знания, должна быть хорошая физическая подготовка и здоровье замечательное. Наша главная задача - подготовить детей к будущей жизни, чтобы они стали настоящими мужчинами, патриотами, гражданами своей страны", - отметил замначальника по воспитательной работе Владимир Свалов.

Пятиклассник ТПКУ Егор Ситчихин рассказал, что инициатором поступления в училище была мама. Первое знакомство с училищем у Егора состоялось, когда он был второклассником, дома обсудили впечатления, он согласился и не жалеет. "Мама подала идею, мы говорили о секциях, учебе - мне понравилось, я согласился и пошел. В первое полугодие было сложно, а сейчас я уже привык - легко, всё по режиму, мне нравится учиться. Все хорошо. Здесь занимаюсь фехтованием, пою в хоре, в школе был футбол. Совет тем, кто собирается поступать, - готовиться: в этом году скорее всего придётся сдавать спортивные нормативы", - отметил Егор.

Среди гостей выделялись ребята в черной кадетской форме, оказалось - второклассники из лицея №83. Поход в ТПКУ был организован в рамках патриотического воспитания и многих впечатлил. "Особенно интересно было смотреть выступление борцов, они крутые! Я б тоже хотел здесь учиться. А домой отпускать будут, а телефоны давать?" - сразу уточняет детали кадетской жизни Сережа Казак.

Аркадий и Арсений Каркачеевы из Тюменского района учатся в четвертом и третьем классе, заверяют, что уже точно решили стать кадетами, разлука с мамой и домом их не пугает, а учеба в ТПКУ "все в жизни даст". Мама ребят отмечает, что "главное - воспитание, а в училище есть дисциплина, порядок и меньше соблазнов".

Что конкретно может дать училище, Аркадию и Сене рассказал десятиклассник ТПКУ Артем Сигида, который планирует в дальнейшем стать военным или сотрудником силовых структур. "Учеба и жизнь в кадетском училище станет для вас хорошим жизненным уроком. Научит вас дисциплине, смекалке, находить общий язык со всеми типами людей. Вы станете более терпимыми, выносливыми, подкованными умственно и физически. Я поступил и ни разу не жалел о своем выборе, хотя было трудно, особенно первый год", - поделился с ребятами Артем.

В 2022-23 учебном году ТПКУ, как и прежде, набирает на пятый курс 120 мальчиков - выпускников начальной школы. Прием заявлений на поступление приемная комиссия в училище будет вести с 15 апреля до 31 мая. Далее несколько этапов, основной - собеседование по математике, русскому и иностранному языкам, сдача нормативов по физкультуре. Успешно прошедшие все этапы будут зачислены приказом министра обороны РФ в августе, рассказала замначальника ТПКУ Евгения Станкевич.

Руководство училища рекомендовало родителям ответственно подходить к прохождению ребенком медкомиссии и обратить внимание на физподготовку: не сдавшие нормативы отбор не пройдут. Ознакомиться со всеми требованиями к поступающим, расписанием работы приемной комиссии можно на сайте училища.