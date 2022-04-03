Когда следует начинать обработку собак от клещей

Весенняя оттепель – это повод задуматься о профилактике, поскольку с потеплением начинают просыпаться клещи, а вместе с ними возможность подхватить опасные заболевания.

Кинолог Владимир Голубев рассказал редакции Megatyumen.ru, что важно начинать обрабатывать собаку уже при наступлении первых теплых дней.

- Чтобы защитить собаку, обрабатывайте ее специальными средствами против клещей. Основное действие препаратов начинается через пять — семь дней, это необходимо учитывать. Обрабатывать нужно шерсть любого животного, которое выходит на улицу. При укусе насекомые могут заразить собаку пироплазмозом. Это очень опасное заболевание, которое может привести даже к летальному исходу. Поэтому я советую всем собаководам заранее позаботиться о безопасности собак на прогулке, - отметил эксперт.

Вероятность встретиться с клещами высока не только в лесных и парковых зонах, но и в

черте города. Некоторые ошибочно считают, что клещи живут только в теплую погоду. На самом деле они любят в меру теплую, облачную и пасмурную погоду. Собаководам нужно ежемесячно с марта по ноябрь обрабатывать питомцев средствами против клещей. Как только начнутся первые оттепели, и температура превысит 5-7 градусов, они начнут активизироваться. Не стоит также забывать, что блохи активны постоянно, заразиться ими собака может в любое время, поэтому обрабатывать собаку от паразитов все же стоит круглогодично.

Есть две группы средств защиты – репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Вы можете комбинировать и одновременно использовать и те, и другие средства, чтобы добиться максимальной эффективности. Капли и спрей следует наносить на кожу. Их действующие вещества накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах. Кожа должна быть сухой, только тогда вещество полностью впитается и окажет защитный эффект.

Что касается ошейника, его питомец должен носить постоянно, а не только на прогулке. Следует отмечать день обработки и вовремя обновлять защиту. У любого

средства есть противопоказания, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и, если возникают сомнения, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Сейчас существует множество средств, позволяющих защитить питомца от клещей, но важно помнить, что они будут работать, если вы своевременно позаботитесь о профилактике и здоровье питомца.