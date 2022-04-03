Новая выставка "В культуре края - душа народа" работает в Голышмановской центральной библиотеке

Её посвятили культурным традициям народов, проживающих в Голышмановском округе. Больше 90 процентов населения здесь — русские. Есть и другие национальности - казахи, чеченцы, ингуши, немцы, татары, белорусы, чуваши, удмурты, башкиры и украинцы. Важно, что все мы живём в добрососедстве — вместе работаем и вместе веселимся.

На открытии экспозиции экскурсоводы предложили гостям пройти "Маршрутом дружбы". По пути останавливались и знакомились с культурой и историей, традициями и бытом разных народов.

- Экспонаты для выставки нам помогали собирать местные жители, - рассказывает специалист Голышмановской ЦБС Татьяна Скареднова. - Здесь представлены яркие костюмы, предметы быта, народные промыслы и ремёсла, а также книги, справочники, журналы на разных языках. Наших посетителей впечатляют количество экспонатов и разнообразие информации о культуре народов. Выставку украсили вокальные и инструментальные номера. Завершилась творческая встреча дегустацией национальных блюд.

Погулять по выставочному залу удобно и без экскурсоводов – возле каждой экспозиции размещены информационные памятки.

В наши дни выставка "В культуре края – душа народа" особенно актуальна. Она способствует сохранению межнационального мира, толерантности и бережного отношения к культурной самобытности многонациональной России.

Эта выставка будет работать в библиотеке до конца 2022 года. Провести время с пользой организаторы приглашают взрослых и детей, уточнила Комсомольская правда – Тюмень.