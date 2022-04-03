Почему обучение в вузе не гарантирует успешную карьеру, объяснили тюменским подросткам

В Тюмени прошел мастер-класс "Профориентация для подростков – первый шаг к успешной карьере". Спикером выступила педагог и коуч-консультант Елена Водотыко с 15-летним опытом работы в сфере разработки и реализации проектов по помощи молодежи с их будущей карьерой. Мероприятие посетила "Тюменская область сегодня".

В первую очередь эксперт рассказала о главных трендах в мире профессий.

– Профессиональные навыки – то, что люди получают в вузах, сузах – в настоящее время занимают около 20% от того, чтобы построить успешную карьеру. 80% занимают надпрофессиональные навыки, софт-скиллс. Это умение работать в команде, креатив и творческое мышление, умение выстраивать коммуникацию, – сообщила спикер.

Для профессии любой профессии будущего необходимо знание IT-технологий, а также английский язык – все то, что не заставит работника быть привязанным к офису. Стать "человеком мира" поможет кросскультурное взаимодействие, то есть знание особенностей и традиций разных культур. Это позволит работать практически в любой стране, уверена Елена Водотыко. Чтобы не ошибиться с выбором профессии, она напомнила о атласе профессий от "Сколково".

– Но и в техникуме мало выучиться по одному направлению. Нужно постоянно повышать насмотренность в своей профессии, проходить курсы, вебинары. Это необходимо, чтобы вы, как специалист, оставались актуальным и востребованным, – отметила эксперт.

Современные ребята при поступлении выбирают скорее не профессию, а компетенцию, обратила внимание Елена Водотыко.

– Это IT-технологии либо инженерная отрасль. А затем во время обучения в вузе или техникуме выбирают свою нишу. Этого достаточно, и это легче для самоопределения, – рассказала спикер.

Чтобы понять, что в каком направлении подростку стоит строить карьеру, исходя из его индивидуальных особенностей, Елена Водотыко представила японскую концепцию о предназначении "икигай". Результат исходит из четырех факторов: "что люблю", "что умею делать", "за что платят" и "что нужно людям". На стыке всех этих направлений деятельности и нужно искать свое предназначение.