Особое внимание уделяют начинающим водителям тюменские автоинспекторы

Начинающие водители в Тюменской области стали попадать в ДТП почти в 2 раза реже, чем годом ранее. В ГИБДД это связывают с более жестким подходом к контролю за качеством обучения в автошколах, а также изменением в порядке приема экзаменов на право управления транспортом у кандидатов в водители.

С прошлого года курсанты автошкол сдают экзамены на получение водительского удостоверения в реальных дорожных условиях, при этом процент сдачи таких экзаменов с первого раза уменьшился. Те, кто не сдал, проходят дополнительную подготовку, видимо это и сказалось положительно на снижении аварийности с новичками.

Каждое ДТП с участием новичков на дороге анализируется в ГИБДД: какую школу закончил автомобилист, с какого раза сдал теоретический и практический экзамен, сколько нарушений ПДД допустил в первые годы водительской карьеры. Всего в этом году в ДТП с участием начинающих водителей в Тюменской области пострадали 22 человека, за тот же период прошлого года – 46, сообщает ГИБДД Тюменской области.