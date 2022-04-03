Малышенской школе выделили почти 56 миллионов рублей на ремонт и благоустройство

Об этом сообщила председатель Голышмановского окружного комитета образования Галина Павлова на сходе граждан посёлка Голышманово.
Образовательное учреждение включили в программу Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования".
Она реализуется совместно с партией "Единая Россия". Средства привлекаются из федерального и регионального бюджетов. По словам Галины Павловой, только с четвёртой попытки удалось зайти в этот крупномасштабный проект.
Дополнительно Малышенской школе выделят 20 миллионов рублей на приобретение современного оборудования, мебели и даже учебников, сообщает Мегатюмень.
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