Малышенской школе выделили почти 56 миллионов рублей на ремонт и благоустройство

Об этом сообщила председатель Голышмановского окружного комитета образования Галина Павлова на сходе граждан посёлка Голышманово.

Образовательное учреждение включили в программу Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования".

Она реализуется совместно с партией "Единая Россия". Средства привлекаются из федерального и регионального бюджетов. По словам Галины Павловой, только с четвёртой попытки удалось зайти в этот крупномасштабный проект.

Дополнительно Малышенской школе выделят 20 миллионов рублей на приобретение современного оборудования, мебели и даже учебников, сообщает Мегатюмень.