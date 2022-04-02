"Место силы" для сценаристов создадут в Тюмени

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Проект "Сценарный кэмп" стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На средства гранта "Медиаполис" создаст в Тюмени "место силы" для начинающих сценаристов и креаторов киноиндустрии со всей страны, сообщает областной департамент общественных связей.

Всего 24 инициативы из Тюменской области получат поддержку. Размер грантов - от 200 тысяч до 4 млн рублей. На участие во второй волне конкурса заявки начнут принимать 20 апреля. Подробности тут.