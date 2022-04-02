Посевной клин Медведевского крестьянско-фермерского хозяйства Жакслыка Исмакова занимает более 6,5 тысяч гектаров

Здесь выращивают пшеницу, овёс, ячмень, травы. Пробовали сеять сою, но при малейшем заморозке она мгновенно погибала — отказались от затеи.

- В прошлом году взялись за культивирование льна и нынче увеличим посевные площади под него в шесть раз, - рассказывает Жакслык Исмаков. - Конечно, лён нелегко выращивать, но выгодно - закупочная цена высокая. Продолжим сеять рапс. Эта техническая культура тоже сложна в уходе — за лето на её посевы нападает много вредителей. Мы научились рапс спасать и получать неплохой урожай.

Сейчас земледельцы этого хозяйства активно готовятся к весенне-полевым работам. Технику отремонтировали, теперь сортируют и подрабатывают семена. По словам Жакслыка Исмакова, в последние годы переориентировались на закуп отечественной техники, и, судя по всему, сделали правильно - импортная техника стремительно дорожает.

— Хотели приобрести опрыскиватель "Джон Дир" за 31 миллион рублей, но доллар вырос и цены тоже, - говорит Жакслык Калымович. - Слишком дорогим становится и техническое обслуживание импортной техники. К примеру, если ранее ТО французского сельхозоборудования обходилось нам в 25-30 тысяч рублей, то сейчас — 220 тысяч. Поэтому и решили перейти на отечественную.

К предстоящей посевной кампании в КФХ Исмаков приобрели семь новых единиц сельхозтехники российского производства. По мнению предпринимателя, сейчас она по качеству не уступает импортной, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.