Новый сезон официальной лиги КВН "ЗАПСИБ" стартует в Тюмени

День смеха в Тюмени пройдет сегодня: 2 апреля стартует новый сезон официальной лиги "ЗАПСИБ". Фестиваль начнется в 19 часов во дворце "Пионер".

В Тюмень съехались команды из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, ХМАО. Разумеется, выступят и представители региона.

В частности, на сцену выйдет команда "Алое Лера" из ТюмГУ, ребята уже успели сыграть несколько сезонов и стать финалистами. Из Челябинска прибыла уже знакомая тюменскому зрителю сексуально-патриотическая команда "Хелена го на картинг".

Курганскую область представят "Джентльмены удачи" и колоритная казахская сборная, где играют только медики, - "Кудайбергены". Команда исключительно из действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы "Отбоя нет" будет играть за Екатеринбург.

Редакторы лиги - Евгений Бикшаримов, один из авторов тюменских команд "Союз" и "Наполеон Динамит", а также Дмитрий Блохин, известный по командам "Сборная Забайкальского края" и "Неудержимый Джо".

Напомним, что команда "Союз" стала чемпионом в 2014 году. "Наполеон Динамит", "выпускник" ЗАПСИБА, играл в Высшей лиге с 2017 по 2019 годы.

Официальная лига ЗАПСИБ стартовала в Тюмени в 2016 году, после встречи Владимира Якушева, на тот момент губернатора Тюменской области, с президентом МС КВН Александром Масляковым.

Как раньше сообщал Вслух.ру, своего начала сезона в Высшей лиге дожидаются команды севера Тюменской области – "ИП Бондарев" из ЯНАО и "Северяне" из ХМАО-Югры. Три игры 1/8 финала, в том числе с их участие, перенесли на апрель.