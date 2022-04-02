За первый день детского кешбэка в тюменские лагеря приобрели более 800 путевок

31 марта стартовала федеральная программа субсидирования детского отдыха в стационарных и палаточных лагерях. Детские лагеря и центры Тюменской области за первый день программы реализовали более 800 путевок, но мест еще достаточно.

На официальном сайте каждой организации размещены посадочные страницы, где родители могут ознакомиться с информацией о сменах и осуществить покупку. Для приобретения путевок не требуется посещение офиса.

Летом детей ждут разнообразные программы организации отдыха, активное времяпрепровождение, общение со сверстниками. Лагеря ведут качественную подготовку к началу летнего сезона и ждут ребят.

Информация о посадочных страницах лагерей, через которые можно приобрести путевки, размещена на сайте Ассоциации "Мы вместе". Там родители могут выбрать лагерь и перейти по ссылке на страницу покупки.

Согласно условиям программы детского кешбэка возможно приобрести путевки с 31 марта по 31 августа. В эти даты путевка должна быть оплачена картой МИР, зарегистрированной в Программе лояльности для держателей карт МИР. Количество операций по одной карте не ограничено, кешбэк можно получить на покупку нескольких путевок. От суммы бронирования кешбэк составляет 50%, но не более 20 000 рублей.

Отправиться в лагерь можно на 1 и более смены с 1 мая по 30 сентября включительно.

Чтобы осуществить покупку путевки по Федеральной программе субсидирования детского отдыха:

1. Зарегистрируйте вашу карту "Мир" банка-участника в Программе лояльности для держателей карт "Мир" или проверьте, что карта уже зарегистрирована. Сайт для регистрации: мирпутешествий.рф.

2. Выберите путёвку от 1 смены, доступной к приобретению по акции.

3. С 00:01 мск 31 марта по 31 августа 23:59оплатите полную стоимость поездки зарегистрированной картой "Мир".

4. Кешбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну бронь, придет в срок до 5 рабочих дней с момента оплаты.

5. Отслеживайте статус кешбэка в своем личном кабинете на сайте мирпутешестфий.рф