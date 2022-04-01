Прием документов на зачисление детей в школы начался на сайте Госуслуг

1 апреля на сайте госуслуг открылся прием заяhttp://uslugi.admtyumen.ru/влений от родителей будущих школьников на зачисление их в образовательные учреждения. От родителей Тюменской области в первые часы работы услуги "Запись в школу" поступило 1500 заявлений: 150 заявлений поступили с регионального портала и более 1200 - с Госуслуг.

"Запись ребёнка в первый класс сейчас стала максимально доступной. Во всех регионах страны родителям предложено несколько вариантов, надо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Необязательно лично приходить в школу. Цифровые сервисы существенно упрощают этот процесс. Это удобно: нет ни очередей, ни ажиотажа, сроки подачи заявлений комфортные. Ни один первоклассник в 2022 году не останется без школы", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2022/23 учебном году за парты сядут более 26,5 тысяч первоклассников. Вся важная информация о зачислении в школы опубликована на сайтах образовательных учреждения. Также Минпросвещения подготовило карточки, в которых доступно изложен порядок действий, условия и сроки подачи заявлений: