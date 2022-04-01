Прием беженцев с Донбасса провели в тюменском следкоме

В следственном управлении СК России по Тюменской области состоялся личный прием граждан, cсамостоятельно прибывших из ЛНР и ДНР.
На личный прием обратились 6 человек, их интересовали вопросы получения пенсионных выплат, трудоустройства, оформления гражданства РФ, правового положения лица, получившего временное убежище, а также получение медицинского и социального обеспечения.
В регионе, вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, поселили в пункты временного содержания - отели, гостиницы, общежития и детские лагеря. Им оказывается всесторонняя помощь.
В ходе приема представители всех структур региона выслушали каждого, кто обратился со своими проблемами, и выразили готовность оказать полное содействие по возникающим вопросам. Всем даны исчерпывающие разъяснения по существу. Люди выразили благодарность за оказываемую поддержку и возможность возвращения к нормальной, спокойной жизни.
отмечается, что прием проводили руководитель СУ СК Александр Кубляков совместно с директором департамента соцразвития Дмитрием Грамотиным, замдиректора департамента здравоохранения Татьяной Новиковой, представителями прокуратуры Денисом Тамашакиным, УМВД России Алексеем Заморовым, ПФР Виталием Левенковым.
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