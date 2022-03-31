Тюменский медуниверситет возглавил Иван Петров

В Тюменского государственного медицинского университета состоялись выборы ректора, вуз возглавил Иван Петров.

Выборы состоялись сегодня, 31 марта, на конференции преподавателей, работников и студентов вуза. За Петрова проголосовали 79 делегатов из 97.

Главная цель программы развития университета, предложенная Иваном Петровым – трансформировать Тюменский ГМУ в университет исследовательского типа, интегрированный в мировую повестку в области персонализированной медицины, региональный центр разработки технологий здоровьесбережения и притяжения талантов, реализующий конкурентноспособные на мировом рынке образовательные программы, сообщается на сайте вуза.

Председатель попечительского совета Тюменского ГМУ Наталья Шевчик:

Это событие большое для региона, для регионального здравоохранения и для системы высшего образования в целом в стране, и, конечно, это очень важный выбор для Министерства здравоохранения. Иван Михайлович хорошо интегрирован в региональную политику и, думаю, достойно поведет за собой весь коллектив, студентов и преподавателей. Конечно, впереди колоссальный объем новой, серьезной и большой работы. Уверена, что управление и движение вуза будет динамичным. Иван Михайлович совершенно точно будет развивать вуз, делать все то, что необходимо сегодня региональной системе здравоохранения.

Директор депздрава Наталья Логинова считает, что принятое сегодня решение даст вузу новое развитие. "Мы ждем продуктивной совместной работы", - подчеркнула она.

Иван Петров исполнял обязанности ректора университета с марта 2021 года. За этот год в вузе произошли масштабные изменения: в результате конкурсного отбора университет вошел в число участников государственной программы академического и стратегического лидерства "Приоритет 2030", идет работа в рамках Межрегионального Западно-Сибирского НОЦ. В вузе открылись новые научно-исследовательские лаборатории, в том числе лаборатория геномики, протеомики и метаболомики. Новейшим оборудованием оснащен стоматологический фантомный класс, произведен капитальный ремонт студенческого общежития, отремонтированы этажи и аудитории в учебных корпусах, благоустроена приуниверситетская территория, в корпусах вуза поочередно идет ремонт и трансформация образовательного пространства.