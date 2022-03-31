Самостоятельно приехавшие в Тюменскую область жители Донбасса получают помощь

Тюменская область помогает самостоятельно приехавшим из ДНР и ЛНР гражданам в решении возникающих проблем, сообщает информцентр правительства региона.

Централизованного приезда граждан пока не было, самостоятельно в регион прибыли 116 жителей ДНР и ЛНР, в том числе 38 детей: 83 человека разместились в Тюмени, 12 - в Тобольске, 5 - в Тюменском районе, 5 - в Аромашевском районе. Живут у родственников.

С заявлениями о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета обратились 79 человек, выплату уже получили 40 из них.

"Приехавшим оказывается содействие в решении возникающих проблем, предоставляются консультации по различным вопросам (о возможности размещения в ПВР, регистрации, трудоустройстве, выплате единовременной материальной помощи за счет средств федерального бюджета, медицинского обслуживания, получения услуг образовательных организаций и прочее)", - говорится в сообщении.

Губернатор области ранее отмечал, что при организованном заезде регион готов в пункты временного размещения принять до 1600 беженцев.