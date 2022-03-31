Сотрудники Росгвардии провели в аэропорту мастер-класс по безопасности

Специалисты инженерной службы территориального управления Росгвардии и сотрудники авиационной безопасности международного аэропорта "Рощино" провели с персоналом воздушной гавани занятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры.

Сотрудники аэропорта узнали о способах выявления и распознавания взрывных устройств и взрывчатых веществ, холодного, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, запрещённых к перевозке. С использованием муляжей и специальных средств отработаны практические действия сотрудников аэропорта при обнаружении подозрительных предметов.

"Занятия позволяют наглядно и эффективно отработать слаженные действия сотрудников аэропорта и специалистов инженерной службы Росгвардии. В случае необходимости сотрудники ведомства всегда готовы к оперативному реагированию для обеспечения безопасности граждан в различных внештатных ситуациях", – отметил начальник инженерной службы штаба тероргана подполковник Андрей Антипин.