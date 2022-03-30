Дмитрия Губерниева ждут на встрече в ТюмГУ

Журналист Дмитрий Губерниев посетит Тюменский госуниверситет в пятницу, 1 апреля. Встреча со студентами пройдет в Институте физической культуры, нчало запланировано на 16:00, сообщается на сайте вуза.
В программе - история успеха Дмитрия Губерниева, общение в формате "вопрос-ответ", автограф-сессия и фотосет с гостем.
Организаторами мероприятия выступают департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Институт физической культуры ТюмГУ, для участия нужна регистрация на мероприятие.
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