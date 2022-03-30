Николай Брыкин перечислил деньги на закупку продуктов питания для беженцев Донбасса

Фото пресс-службы ТОР ЕР

Существенную помощь в сборе гуманитарного груза тюменцам оказал руководитель ТРОО "Защита Отечества", член фракции "Единой России" Государственной думы Николай Брыкин, сообщает ТРОО партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы выделил 1 млн рублей на приобретение необходимых товаров. При общении с журналистам он заявил, что жители Донбасса - наш родной народ и им нужна наша поддержка

"Сегодня вся Россия принимает участие в сборе гуманитарной помощи, потому что Донбасс, Луганск, вся Украина – это наш родной народ, наши братья, которых мы никогда не бросим в беде. Лично я не мог остаться в стороне. Поэтому мы нашли возможность собрать продукты питания, стройматериалы, другие необходимые вещи. Уверен, это не последняя помощь от нас, сибиряков, нашим братьям", – подчеркнул Николай Брыкин.

Закупленные на средства депутата товары вошли в состав шестой партии гумпомощи, которая была отправлена во вторник для эвакуированных в Крым.