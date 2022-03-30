Тюменцы отправили в Крым 20 тонн гумпомощи для эвакуированных с Донбасса

Фото пресс-службы ТРО ЕР

Фуру с гуманитарным грузом для беженцев Донбасса, сформированную региональным отделением "Единой России", отправила Тюменская область во вторник в Крым. Это уже шестая партия гумпомощи, собранная жителями региона, предприятиями и трудовыми коллективами для тех, кто остро нуждается в поддержке.

"Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются регулярно. В них все, что требуется людям: продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, одежда, медикаменты, стройматериалы, детские книги и игрушки. К процессу сбора подключается все больше предприятий, общественных организаций, жителей региона. Важно продолжать помогать тем, кто потерял свои дома и испытывает большие трудности", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В шестой партии продукты и средства гигиены расфасованы по отдельным пакетам, чтобы облегчить труд волонтеров в распределительных центрах.

Жители Тюменской области активно участвуют сборе помощи беженцам, один из пунктов приема работает в региональном отделении Общероссийского народного фронта, сообщил руководитель исполкома организации, депутат облдумы Роман Чуйко.

"Тюменцы переводят и финансовые средства, на которые мы, например, приобрели детские подгузники и канцтовары, которые сейчас отправляются в Крым. Каждый день нам звонят, спрашивают, что можно приносить, передают в том числе детские вещи, собирают медицинские аптечки", – сообщил Чуйко.

Артюхов поблагодарил все организации и жителей области, которые предоставили товары для отправки, а также ребят-волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра "Единой России" Ольгой Швецовой, добровольцев движения "Мы вместе" и активистов "Молодой Гвардии Единой России".