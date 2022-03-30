Тюменское ПКУ ждет на День открытых дверей будущих кадет и их родителей

Тюменское президентское кадетское училище приглашает на День открытых дверей. Родителей (законных представителей) и кандидатов – учеников четвёртых классов ждут в воскресенье, 3 апреля 2022 года. Пришедших гостей ожидает знакомство с довузовским образовательным учреждением Минобороны РФ.

"При посещении училища необходимо предъявить сертификат с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19", - подчеркнули в ТПКУ.

Ранее сообщалось, что на мероприятие могут прийти только взрослые и дети старше 14 лет.

План проведения мероприятия:



09:00 – 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус

09:30 – 10:00 Концерт (Универсальный зал)

10:00 – 10:30 Ответы на вопросы (Универсальный зал)

10:30 – 11:00 Проход по училищу в составе групп.