Тюменское ПКУ ждет на День открытых дверей будущих кадет и их родителей

Тюменское президентское кадетское училище приглашает на День открытых дверей. Родителей (законных представителей) и кандидатов – учеников четвёртых классов ждут в воскресенье, 3 апреля 2022 года. Пришедших гостей ожидает знакомство с довузовским образовательным учреждением Минобороны РФ.
"При посещении училища необходимо предъявить сертификат с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19", - подчеркнули в ТПКУ.
Ранее сообщалось, что на мероприятие могут прийти только взрослые и дети старше 14 лет.
План проведения мероприятия:
09:00 – 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус
09:30 – 10:00 Концерт (Универсальный зал)
10:00 – 10:30 Ответы на вопросы (Универсальный зал)
10:30 – 11:00 Проход по училищу в составе групп.
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