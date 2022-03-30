Тюменские школьники победили на всероссийской олимпиаде по информатике

Одиннадцатиклассники областной физико-математической школы заняли призовые места на заключительном этапе всероссийской олимпиады по информатике. Георгий Нехорошков стал победителем, Тимофей Кондрашов - призером, сообщает информационный центр правительства ТО.

Состязания продолжались с 25 по 28 марта в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В олимпиаде участвовали 347 человек из 78 регионов России.

Георгий и Тимофей имеют право на поступление без экзаменов на профильное направление любого вуза страны, не подтверждая результаты баллами ЕГЭ.