Тюменские школьники победили на всероссийской олимпиаде по информатике

18:40 29 марта 2022
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Одиннадцатиклассники областной физико-математической школы заняли призовые места на заключительном этапе всероссийской олимпиады по информатике. Георгий Нехорошков стал победителем, Тимофей Кондрашов - призером, сообщает информационный центр правительства ТО.

Состязания продолжались с 25 по 28 марта в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В олимпиаде участвовали 347 человек из 78 регионов России.

Георгий и Тимофей имеют право на поступление без экзаменов на профильное направление любого вуза страны, не подтверждая результаты баллами ЕГЭ.

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