Сергей Миневцев: тюменцы поддерживают спецоперацию на Донбассе

Жители Тюменской области солидарны с соотечественниками и поддерживают проведение спецоперации на Донбассе, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В частности, на вопрос о целях России ответ "обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО" дали 71% опрошенных, "защитить население ДНР и ЛНР" — 52%, "изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти" — 21%. Ещё 10% респондентов выбрали позицию "ликвидировать государственность Украины, присоединить её территорию к России". Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса.

Ранее Сергей Миневцев высказал мнение, что жители Тюменской области солидарны с соотечественниками и считают проведение спецоперации на Донбассе — единственным способом борьбы с разгулом национализма на соседней территории.

"В моем окружении нет противников спецоперации. Даже моя мама, которой уже 95 лет, в курсе происходящих событий и считает решение руководства нашей страны верным. Люди поддерживают, потому что понимают — с фашистами иначе поступать нельзя. И то, как они обращаются с собственными гражданами — яркое тому подтверждение", — отметил Миневцев.