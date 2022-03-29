Более семи тысяч ямальских пенсионеров переехали в Тюменскую область за пять лет

Между Тюменской областью и Ямалом налажено плодотворное взаимодействие, регионы реализуют совместную программу "Сотрудничество" по 11 направлениям, в том числе по переезду северян в более благоприятные климатические условия, считает председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

"Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то за последние пять лет более семи тысяч пенсионеров переселились на юг области из ЯНАО, 2,5 тысячи студентов-ямальцев учится в тюменских вузах. Ежегодно тысячи жителей Ямала получают медицинскую помощь в Тюмени, в том числе высокотехнологичную", - пояснил депутат.

В выходные депутаты Тюменской областной Думы во главе с председателем Сергеем Корепановым приняли участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде. Депутаты пообщались с главой округа Дмитрием Артюховым и спикером Заксобрания ЯНАО Сергеем Ямкиным, посетили музей первого губернатора Ямала Юрия Неелова и ярмарку тюменской продукции, побывали на празднике, встретились с ямальцами.