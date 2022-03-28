Тюменское кадетское училище проведёт для родителей День открытых дверей

Тюменское президентское кадетское училище приглашает родителей и законных представителей выпускников начальной школы на День открытых дверей. Гостей в ТПКУ ждут в воскресенье, 3 апреля 2022 года.
Помимо ознакомительной экскурсии по училищу, для гостей обещают организовать концерт, в рамках которого кадеты продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки.
План проведения мероприятия:
09:00 – 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус.
09:30 – 10:00 Концерт (Универсальный зал)
10:00 – 10:30 Ответы на вопросы (Универсальный зал)
10:30 – 11:00 Проход по училищу в составе групп
Лица до 14 лет на территорию училища не допускаются, ограничение обусловлено соблюдением противоэпидемических требований, пояснили изданию в пресс-службе ТПКУ.
Адрес Тюменского президентского кадетского училища: ул. Клары Цеткин, 39/1.
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