Работники прокуратуры потренировались в смекалке на квесте по Тюмени

Работники прокуратуры Тюменской области двумя командами прошли городской квест от Encounter, выполнив 26 заданий на время.
Encounter - международная сеть городских квестов, которые проводятся на улицах городов более чем в 20 странах мира.
"Участникам требовалось разгадать 26 заданий, которые поступали в режиме реального времени. Добравшись до места, обозначенного на карте в разных частях города, нужно было найти код, предварительно решив задачу на логику и сообразительность. Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций, проявив свою находчивость и смекалку", - отмечается в Telegram-канале облпрокуратуры.
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