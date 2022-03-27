Конкурс "А ну-ка, мальчики!" пройдет в канун годовщины Победы

Конкурс "А ну-ка, мальчики!" проведет в два этапа ДК "Водник" в Тюмени, к участию в нем приглашают детей от 5 до 7 лет.
Первый этап состоится 23 апреля. Мальчикам нужно представить визитную карточку, жюри будет оценивать оригинальность.
Финальная часть конкурса запланирована на 7 мая. В рамках творческого испытания ребята смогут представить песни, стихи, хореографические номера. Для театрализованной зарисовки "Я - будущий защитник Родины" они смогут привлечь группу поддержки.
Как выяснил Вслух.ру, жюри будет оценивать оригинальность, артистичность, творческих подход и находчивость выступающих. Юные участники получат дипломы и подарки. До 22 апреля принимаются заявки в ДК "Водник".
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