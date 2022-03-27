На итоговом показе "Школы Студвесны" выступят тобольские студенты

31 марта в 19:00 в Тобольске пройдет финальный концерт "Школы Студвесны". Самые яркие студенческие коллективы покажут результаты своих творческих трудов.

Вместе со "Школой Студвесны" и Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева студенты готовят к финальному шоу концертные программы "Назад в будущее" и "Король лев". Режиссером-постановщиком выступит Изабелла Ханжина, ведущая, актриса "Свободного молодёжного театра". Итоговый показ состоится в большом зале Драматического театра им. П.П. Ершова. Билеты можно приобрести в мультицентре "Моя территория" или Тобольском педагогическом институте им. Д.И.Менделеева.

— "Школа Студвесны" — совместный проект Областной "Студенческой весны" и мультицентра "Моя территория" для студентов Тобольска. С его помощью студенты могут получить необходимые навыки для творческих достижений на областном уровне. На проект подали заявки более 100 студентов Тобольска, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Во время подготовки к итоговому показу участники школы Студвесны посетили мастер-классы с региональными экспертами по 8 направлениям: мода, театр, танец, музыка, интеллектуальные игры, арт, медиа и видео. Также студенты репетировали свои номера с местными кураторами. 19 марта прошел отборочный показ в ДК "Синтез". Жюри определило номера, которые прошли на итоговый концерт, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.